Oil-Dri of America Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsveränderung in Bezug auf Oil-dri Of America wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Oil-dri Of America in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Oil-dri Of America von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,04 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushaltsprodukte, 3). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Oil-dri Of America daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 14,58 und liegt mit 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushaltsprodukte) von 46. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Oil-dri Of America auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.