Oi Wah Pawnshop Credit Aktie: So kann es weitergehen!

Der Aktienkurs des Oi Wah Pawnshop Credit hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Finanzsektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 4,38 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Verbraucherfinanzierungsbranche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,87 Prozent verzeichnete, liegt Oi Wah Pawnshop Credit mit 12,25 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Oi Wah Pawnshop Credit derzeit ein Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs von 7 auf, was einer positiven Differenz von +1,71 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch Analysten.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Oi Wah Pawnshop Credit mit 0,232 HKD aktuell -3,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage hingegen ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -7,2 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für beide Zeiträume führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist Oi Wah Pawnshop Credit ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,86 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,11 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.