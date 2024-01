Oi Wah Pawnshop Credit Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse der Oi Wah Pawnshop Credit-Aktie ergibt ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,25 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,235 HKD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein ähnlicher Wert von 0,24 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage steht bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen liegt bei 47,69, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend neutrale Stimmungen rund um die Aktie, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Branchenvergleich hat die Aktie von Oi Wah Pawnshop Credit in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,53 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Verbraucherfinanzierung"-Branche und +12,92 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

