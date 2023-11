Oi Wah Pawnshop Credit Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Oi Wah Pawnshop Credit: Eine fundierte Analyse

Die Oi Wah Pawnshop Credit wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Verbraucherfinanzierung als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 5,13, was einem Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 22,85 entspricht. Diese fundamentale Bewertung führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von 10,14 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Verbraucherfinanzierung im Durchschnitt um -4,38 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,53 Prozent im Branchenvergleich für Oi Wah Pawnshop Credit. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,8 Prozent im letzten Jahr, wobei Oi Wah Pawnshop Credit 12,95 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Investoren, die in die Aktie von Oi Wah Pawnshop Credit investieren, können eine Dividendenrendite von 7,46 % erzielen, was einen Mehrertrag von 1,81 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Oi Wah Pawnshop Credit bei 0.243 HKD, was +1,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -2,8 Prozent. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Oi Wah Pawnshop Credit sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis. Mit einer unterbewerteten Aktie, einer starken Performance im Vergleich zur Branche und einer attraktiven Dividendenrendite könnte Oi Wah Pawnshop Credit für Investoren interessant sein.