Ohsho Foodrvice Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral angesehen werden. Der RSI der Ohsho Food Service liegt bei 86,11, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, zeigt mit 70,95 ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Diskussionen über Ohsho Food Service in sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung und Einschätzungen hin. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ohsho Food Service in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen rund um die Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht.

Die technische Analyse der Ohsho Food Service-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7150,65 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7630 JPY liegt. Dies ergibt eine Bewertung als "Gut". Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 8016 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs (-4,82 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Ohsho Food Service-Aktie daher auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.