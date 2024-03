Ohsho Foodrvice Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Ohsho Food Service-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 8, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 43,52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über Ohsho Food Service diskutiert, ohne dabei besonders positive oder negative Auswirkungen zu verzeichnen. Die Meinungsmarktaktivitäten in Bezug auf das Unternehmen waren ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Ohsho Food Service-Aktie bei 7302,85 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7920 JPY deutlich darüber liegt und damit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 7926,6 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Ohsho Food Service. Dadurch wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.