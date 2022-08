Ohne Digitalisierung, ohne mich: Jüngere Generationen benötigen im Homeoffice bessere Unterstützung

Dortmund (ots) -Eine aktuelle Umfrage von Enreach zeigt: Die jüngeren Generationen in der Arbeitswelt sind im Homeoffice deutlich unproduktiver und unzufriedener als ältere Mitarbeitende. Verbesserungen versprechen sich jüngere ArbeitnehmerInnen von digitalen Lösungen für Kommunikation und Zusammenarbeit.In Zusammenarbeit mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov hat Enreach, einer der führenden europäischen Anbieter von Unified-Communications- und Cloud-Contact-Center-Lösungen, mehr als 2.000 Deutsche rund um die Arbeit im Homeoffice befragt. Ein Großteil der Befragten bewertete die Arbeit von zuhause dabei positiv: So gaben rund 53 Prozent an, im Homeoffice flexibler zu sein als bei der Arbeit im Büro, 43 Prozent sind zufriedener und 40 Prozent produktiver.Bei den jüngeren Umfrageteilnehmern im Alter von 18 bis 34 Jahren zeigen sich aber deutliche Unterschiede im Vergleich zu den Altersgruppen ab 35: Die jüngeren Generationen sind nach eigenen Angaben im Homeoffice unzufriedener und unproduktiver. So waren von den 18- bis 34-jährigen nur 32 Prozent der Meinung, im Homeoffice produktiver zu sein, nur 37 Prozent zufriedener. Bei den Altersgruppen ab 35 Jahren gaben 45 Prozent an, produktiver zu sein und 46 Prozent zufriedener.Die 18- bis 34-jährigen fühlen sich im Homeoffice zudem isolierter als andere Altersgruppen (29 Prozent der 18- bis 34-jährigen gegenüber 22 Prozent der über 35-jährigen) und es fällt ihnen besonders schwer, nach Feierabend abzuschalten (41 Prozent der 18- bis 34-jährigen im Vergleich zu 28 Prozent der über 35-jährigen).Unterstützung durch digitale LösungenUnterstützung versprechen sich gerade die jüngsten Umfrageteilnehmer von digitalen Lösungen für Kommunikation und Zusammenarbeit. Software, die verschiedene Kontaktwege von E-Mail, Festnetz- und Mobiltelefonie bis hin zu Video und Chat zusammenführt, ist eine grundlegende Voraussetzung für gelungene Kommunikation und Zusammenarbeit im Rahmen von ortsunabhängigen oder hybriden Konzepten: Sie hilft dabei, Distanzen zu überwinden sowie Informationsflüsse und Prozesse effizient zu gestalten, schafft aber nur dann echte Mehrwerte, wenn sie den Nutzer in den Mittelpunkt stellt. "Wir nennen das Converged Contact Solutions: Lösungen, die zuverlässig funktionieren, wenn sie gebraucht werden, aber Mitarbeiter nicht ablenken oder unter Druck setzen, wenn diese gerade etwas anderes zu tun haben," sagt Dr. Ralf Ebbinghaus, Geschäftsführer der Enreach GmbH.53 Prozent der 18- bis 34-jährigen glaubt, dass eine solche digitale Lösung dabei helfen kann, die Kommunikation mit Vorgesetzten, Kollegen, Kunden und Partnern zu verbessern (bei den über 35-jährigen sind 39 Prozent dieser Ansicht), aber weit mehr als ein Drittel (39 Prozent) gaben an, dass an ihrem Arbeitsplatz bislang keine geeigneten Lösungen zum Einsatz kommen. "Jüngere ArbeitnehmerInnen versprechen sich die größte Unterstützung von Softwarelösungen, zugleich sind viele von ihnen unzufrieden mit den aktuell zur Verfügung stehenden Tools. Das zeigt, wie viel es in Unternehmen im Hinblick auf eine adäquate technische Ausstattung noch zu tun gibt. Gerade die nachrückende Generation erwartet in ihrem Arbeitsalltag digitale Hilfsmittel, die das Leben leichter machen, und die Bedeutung dieses heute schon wichtigen Aspekts wird im War for Talents noch weiter steigen", prognostiziert Dr. Ralf Ebbinghaus.Prozesse verbessern, Stress reduzierenDie Tatsache, dass die jüngeren Generationen die Arbeit im Homeoffice negativer als andere Altersgruppen bewerten, deutet darauf hin, dass fehlende oder unzureichende Lösungen für Kommunikation und Zusammenarbeit ein wichtiger Faktor für Stress und Unzufriedenheit sind. "Wenn Lösungen nicht funktionieren oder wichtige Anwendungen im Homeoffice nicht zur Verfügung stehen, sind Nutzer natürlich frustriert und weniger produktiv. Zusätzlich sorgen das Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen, häufige Unterbrechungen und eine Informationsflut durch die Vielzahl eingehender Nachrichten auf unterschiedlichen Kommunikationswegen für Stress. Unternehmen müssen daher bei der Auswahl von Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz genau hinschauen. Schließlich soll die Technologie unterstützen, nicht ablenken oder überfordern, damit sie sowohl die Prozesse des Unternehmens als auch das Wohlbefinden der Mitarbeitenden verbessert", erläutert Enreach Geschäftsführer Ebbinghaus.Intelligente Kommunikationslösungen tragen beispielsweise mit Statusanzeigen und Präsenzinformationen dazu bei, dass innerhalb eines Unternehmens auf einen Blick klar ist, wer gerade erreichbar, im Gespräch oder abwesend ist und wer nicht gestört werden möchte. Ein regelbasiertes Anrufmanagement ermöglicht es Nutzern bestimmte Kriterien festzulegen und es von ihrem Präsenzstatus, Wochentag und Uhrzeit, Kalendereinträgen oder der Nummer des Anrufers abhängig machen, ob ein Anruf bei ihnen eingeht oder an einen Kollegen weitergeleitet wird. So kann der einzelne Nutzer die eigene Erreichbarkeit gezielt steuern und beispielsweise nach 17 Uhr nur noch für private Kontakte oder den wichtigsten Kunden erreichbar sein.Daneben sind Unternehmen gefordert, ihre Mitarbeitenden im Umgang mit digitalen Lösungen und dem häufig damit einhergehenden Stress zu unterstützen. Abhilfe schaffen bereits einfache organisatorische Maßnahmen wie klare Regeln, wann jemand erreichbar sein muss - und wann nicht. Dabei braucht es eine Kultur, die Eigenverantwortung und Vertrauen stärkt. "Wenn die Voraussetzungen stimmen, steigt die Zufriedenheit und Produktivität unabhängig davon, ob jemand im Homeoffice, im Büro oder an einem ganz anderen Ort arbeitet. Das gilt für alle Altersgruppen, aber insbesondere für die Generation Z, die gerade in den Arbeitsmarkt eintritt, deswegen ist jetzt die Zeit zu handeln", so Dr. Ralf Ebbinghaus.Über die Umfrage:Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der im April 2022 2.069 Personen teilnahmen, davon 548 Befragte, die (teilweise) im Homeoffice arbeiten. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Über EnreachEnreach ist ein europaweit führender Anbieter von Unified-Communications- und Cloud-Contact-Center-Lösungen. Über ihre Reseller- und Service-Provider-Partner sowie ihre Direktmarken bietet die Gruppe Collaboration-Technologien und Telekommunikationsdienste an. Alle Unternehmen von Enreach tragen mit intelligenten, integrierten ITK-Lösungen zu einer optimalen Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen bei. Über die Umfrage:Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der im April 2022 2.069 Personen teilnahmen, davon 548 Befragte, die (teilweise) im Homeoffice arbeiten. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.