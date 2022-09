Ohio Congressional Candidate entfernt Tweets, die Pro-Cannabis GOP Incumbent kritisieren, was war das Problem?

Ein demokratischer Kongresskandidat aus Ohio kritisierte kürzlich den reformorientierten republikanischen Amtsinhaber wegen seiner geplanten Teilnahme an der Benzinga Cannabis Capital Conference, die am 13. und 14. September in Chicago stattfinden wird. Matt Kilboy (D), der sich ebenfalls für die Legalisierung einsetzt, kandidiert für die Ablösung von Repräsentant Dave Joyce (R-OH). “Wenn Sie mich als Ihren nächsten Kongressabgeordneten wählen, verpflichte ich… Hier weiterlesen