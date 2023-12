Ohba-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Ohba war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher hat die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 843,55 JPY für den Schlusskurs der Ohba-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 916 JPY, was einem Unterschied von +8,59 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und beträgt aktuell 913,3 JPY, was einem Unterschied von +0,3 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält Ohba also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ohba liegt aktuell bei 27,78 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Ohba-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz' in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit einem "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Ohba daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.