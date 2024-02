Ohashi Technica im Check!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Ohashi Technica zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ohashi Technica neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation von Ohashi Technica als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts ergibt sich für die Ohashi Technica-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf dem Schlusskurs der letzten 200 Handelstage sowie der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt erhält die Ohashi Technica-Aktie demnach eine "Neutral"-Einstufung basierend auf verschiedenen Kriterien.