Ohara Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Ohara-Aktie befindet sich derzeit in einer wenig vorteilhaften Position, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 1280,03 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1171 JPY liegt. Dies entspricht einer Differenz von -8,52 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 1232,82 JPY, was einem Abstand von -5,01 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Ohara zeigt eine Ausprägung von 13,5, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 59,9, was zu einer Bewertung als "Neutral" für die vergangenen 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität bei der Diskussion um die Ohara-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen eine positive Stimmung, die durch ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien und eine vermehrte Beschäftigung mit positiven Themen rund um Ohara gekennzeichnet ist. In der Analyse der Anleger-Stimmung erhält die Aktie daher insgesamt die Bewertung "Gut".