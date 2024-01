Ohara Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Ohara liegt der RSI7 bei 48,65 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI25 von 68,11 zeigt an, dass das Wertpapier neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz, zeigt die Diskussionsintensität eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen insgesamt neutral, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Insgesamt erhält Ohara daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger.

Die charttechnische Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 1087 JPY sowohl deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1280,2 JPY) als auch unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1239,4 JPY) liegt. Auf dieser Basis wird die Ohara-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt wird das Ohara-Wertpapier in verschiedenen Bereichen neutral oder schlecht eingestuft.