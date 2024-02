Ohara Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Ohara liegt bei 80,43, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 53,65 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Ohara ist insgesamt eher neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ohara-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1284,24 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1140 JPY liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1174,08 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ohara. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass Ohara in etwa gleich häufig diskutiert wurde wie normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.