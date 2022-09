Oh Kanada? Tesla stellt Rekrutierer in Quebec ein: Kommt die Ankündigung der Gigafactory Canada näher?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) könnte Kanada als Standort für seine nächste Gigafactory ins Auge gefasst haben. Neue Berichte über die Einstellung von Personalverantwortlichen in dem Land könnten darauf hindeuten, dass bald eine Ankündigung erfolgen könnte.> Was geschah: Bei einer Aktionärsveranstaltung im August hat Tesla-CEO Elon Musk Andeutungen gemacht, dass der nächste Standort der Gigafactory bis Ende des Jahres bekannt gegeben werden… Hier weiterlesen