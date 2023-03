Allianz-Aktie bald mit 6 % Dividendenrendite: So tief geht die Korrektur

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) ist in den letzten Handelstagen wieder deutlich gefallen. Von einem 2023er-Jahreshoch von 223 Euro ging es zuletzt auf knapp über 200 Euro abwärts. Ein deutliches Minus, ein Dip. Oder ein möglicher Discount?

Ja, vielleicht. Jedenfalls beläuft sich die Dividendenrendite derzeit auf einen Wert von 5,7 %. Bis zu 6 % Dividendenrendite ist es also eher noch ein Katzensprung als ein wirklich weiter Weg. Ob es dazu wirklich kommt? Kurzfristig könnte das durchaus möglich sein, einige Belastungen zeigen sich am Horizont.

Allianz-Aktie: Der Pfad zu 6 % Dividendenrendite

Der Bankensektor ist am Beben und das führte auch bei der Allianz-Aktie dazu, dass vermehrt Unsicherheit eingekehrt ist. Smarte Investoren fragen sich heute natürlich: Hat das einen Kausalzusammenhang? Leider müssen wir für den Moment sagen: Es könnte durchaus möglich sein.

Die Allianz-Aktie ist als Versicherer und insbesondere als Vermögensverwalter in die Geschicke des Geldmarktes involviert. Im Portfolio des DAX-Konzerns befinden sich gegenwärtig ca. 2,1 Billionen Euro, die in verschiedene Assets investiert sind. Der vollständige Geschäftsbericht des Jahres 2022 zeigt, dass davon rund 1,58 Billionen Euro in Anleihen investiert sind. Entscheidend ist, dass es jetzt in diesem Geschäftsbereich nicht zu allzu starken Verwerfungen kommt und Abschreibungen die Ergebnisse nicht zu stark belasten. Generell sind steigende Zinsen eigentlich gut, denn sie können die Renditen auf das zukünftig investierte Kapital weiter klettern lassen.

Trotzdem existiert eben die Unsicherheit, dass die Vermögensverwalter hinter der Allianz unvorteilhaft investiert haben. Wenn sich das bewahrheitet oder wenn die allgemeine Unsicherheit weiter anhält, könnte die Dividendenrendite durch einen sinkenden Aktienkurs durchaus wieder jenseits der Marke von 6 % steigen.

Klassische Buy-the-Dip-Chance …?!

Bei der Allianz-Aktie kann genau das jedoch zu einer klassischen Buy-the-Dip-Chance führen. Wie gesagt: Eigentlich ist das Asset Management von steigenden Zinsen positiv tangiert. Neue Investitionen, neue Mittel, die ab jetzt in Anleihen fließen, dürften mit deutlich höheren Verzinsungen einhergehen. Entsprechend kann in den kommenden Jahren und zumindest mittelfristig das Ergebnis in diesem Geschäftsbereich weiter wachsen.

Aber kurzfristig hält die Unsicherheit womöglich an. Mit 5,7 % Dividendenrendite ist die Allianz-Aktie schon heute preiswert bewertet. Ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von ca. 1 und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 10 (bereinigt) demonstrieren ebenfalls, dass viel Unsicherheit im DAX-Versicherer eingepreist ist. Trotzdem könnte es weiter bergab gehen.

Übrigens: Bei ziemlich genau 190 Euro dürfte es so weit sein. Dann hat die Allianz-Aktie rein rechnerisch rund 6 % Dividendenrendite. Ob es so weit kommt, ist das erste Rätsel. Entscheidender für weitsichtige Investoren ist jedoch, ob der DAX-Versicherer auf diesem Niveau ein Kauf ist.

