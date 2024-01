Ogura Clutch Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ogura Clutch-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 46,57 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Ogura Clutch-Aktie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung einschätzen. In diesem Fall wurden die Kommentare und Meinungen zu Ogura Clutch in den sozialen Medien als neutral bewertet, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ogura Clutch-Aktie bei 3065,74 JPY verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3445 JPY und hat somit einen Abstand von +12,37 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3367,5 JPY, was einer Differenz von +2,3 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Rating auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen über Ogura Clutch eine mittlere Aktivität aufweisen und daher als "Neutral" eingeschätzt werden. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.