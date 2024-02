Ogura Clutch Aktie: Grund zur Sorge?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Ogura Clutch wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Ogura Clutch in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie von Ogura Clutch weder besonders positive noch negative Ausschläge verzeichnet. Zudem wurden in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negative Themen rund um Ogura Clutch diskutiert. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Ogura Clutch liegt aktuell bei 43,66, was eine neutrale Einstufung bedeutet. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Bei der technischen Analyse unter Berücksichtigung der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Ogura Clutch-Aktie ein Durchschnitt von 3173,44 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3445 JPY (+8,56 Prozent Unterschied) und wird daher aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergibt eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält Ogura Clutch eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.