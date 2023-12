Ogunsen ABries B Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Ogunsen als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 23,21, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 35,17 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ogunsen besonders negativ diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung heute führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Ogunsen mit -0,03 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal ergibt. Der GD50 hingegen weist einen Kurs von 34,29 SEK auf, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Ogunsen-Aktie als "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund dieser Analyse.