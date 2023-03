Offizieller Baubeginn von EWE-Erdgasleitung

WESTERSTEDE (dpa-AFX) - Der Bau einer Pipeline für den Transport von Erdgas aus Wilhelmshaven hat am Dienstag offiziell in Westerstede (Landkreis Ammerland) begonnen. Die rund 70 Kilometer lange Leitung des Oldenburger Energieanbieters EWE soll vom Raum Sande (Landkreis Friesland) bis zu Erdgasspeichern im Landkreis Leer führen. Ein künftiger Transport von grünem Wasserstoff durch die Pipeline ist geplant. "Wir schaffen die Verteilstruktur zunächst für das in Wilhelmshaven anlandende Flüssiggas, künftig dann für klimaneutrale, grüne Gase", sagte der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). Zum Winter 2023 soll die Leitung fertiggestellt werden./lkm/DP/zb