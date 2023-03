Offizieller Baubeginn von EWE-Erdgasleitung

WESTERSTEDE (dpa-AFX) - Der Bau einer Pipeline zum Transport von Erdgas aus Wilhelmshaven soll am Dienstag (14.00 Uhr) offiziell beginnen. Der Spatenstich ist in Westerstede (Landkreis Ammerland) geplant. In Wilhelmshaven befindet sich ein schwimmendes LNG-Terminal.

Die rund 70 Kilometer lange Leitung des Oldenburger Energieanbieters EWE soll vom Raum Sande (Landkreis Friesland) bis zu Erdgasspeichern im Landkreis Leer führen. Eine Anbindung an vorhandene Ferngasleitungen werde hergestellt. Bis Ende des Jahres soll die Pipeline fertiggestellt sein. Künftig soll sie grünen Wasserstoff transportieren.

Von Wilhelmshaven in Richtung Süden verläuft bereits eine Pipeline, die der Gasnetzbetreiber Open Grid Europe gebaut hat./lkm/DP/zb