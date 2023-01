Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Am 26. Januar gab TAKEONE COMPANY (CEO: Min-Chae Jung), der Entwickler des Spiels für mobile Endgeräte „BTS World", bekannt, dass das von dem Unternehmen entwickelte und veröffentlichte „Pucca Puzzle Adventure" offiziell weltweit auf Google Play und im Apple App Store erschienen ist.Pucca Puzzle Adventure ist ein Spiel mit hinreißender Grafik rund um die berühmte koreanische Figur „Pucca". Es erzählt die Geschichte der Hauptfigur Pucca, die sich auf ein Abenteuer begibt, um den bösen Herrscher „Dong King" zu besiegen. „Pucca" ist eine Zeichentrickfigur, die für ihre markanten „Pucca-Haare" bekannt ist. Die weltweit beliebte Figur stand bis 2021 sechs Jahre lang in Folge auf Platz 1 der Liste der „weltweit beliebtesten koreanischen Figuren".Es handelt sich um ein Knobel-Rollenspiel, bei dem jedes Level durch die Kombination von drei Knobelaufgaben gemeistert wird und die Spieler ihre Figuren aufwerten und ihre Fähigkeiten und Eigenschaften einsetzen müssen. Das Spiel bietet über 100 verschiedene niedliche und einzigartige Figuren, jede mit ihrem eigenen erstaunlichen, einzigartigen Fähigkeiten und Knobelaufgaben, die dem Spieler viel Spaß beim Lösen von Aufgaben bieten. Das Spiel verfügt auch über einen Wettkampfmodus, in dem die Spieler mächtige Endgegner bekämpfen und besiegen können, um gegeneinander anzutreten, sowie über weitere Modi, in denen sie unter anderem ihre eigenen unverwechselbaren Dörfer sammeln, entwickeln und gestalten können, indem sie verschiedene „Dorfgegenstände" zusammentragen.Anlässlich der weltweiten Veröffentlichung von Pucca Puzzle Adventure wird es ein zeitlich begrenztes Login-Event geben, bei dem die Spieler Edelsteine, Spielmarken, die es erlauben Gacha-Figuren zu zeichnen und andere Ingame-Gegenstände gewinnen können. Außerdem wird das Spiel ein exklusives Level enthalten, das in Zusammenarbeit mit der von YG Entertainment gegründeten Boyband „TREASURE" entstanden ist. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Spiels.Offizielle Websites und Social-Media-Konten von Pucca Puzzle Adventure- Offizielle Website: https://url.kr/g3cizk- Twitter: https://url.kr/vzwmny- Facebook: https://url.kr/sh72nt- Offizieller Videotrailer: https://url.kr/vlt7msInformationen zu TAKEONE COMPANYIm Jahr 2019 produzierte TAKEONE COMPANY das Spiel „BTS World" für mobile Endgeräte, das weltweit 13 Millionen Downloads verzeichnete und den größten Umsatz in der Geschichte der K-POP-Idol-Spiele erzielte. Im Juni 2022 vereinbarte TAKEONE COMPANY eine Partnerschaft mit dem internationalen NFT-Projekt „Zombie Culture Club" zusammen mit YG Entertainment. Im Jahr 2023 plant TAKEONE COMPANY die Veröffentlichung eines weltweiten Knobelspiels mit der koreanischen Figur „Pucca" sowie eines Spiels mit berühmten K-POP-Idolen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1987136/Official_Key_Art_Pucca_Puzzle_Adventure.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1987137/Intro_Screenshots_Pucca_Puzzle_Adventure.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/offizielle-weltweite-veroffentlichung-des-neuen-knobelspiels-pucca-puzzle-adventure-fur-mobile-endgerate-am-26-januar-301730732.htmlPressekontakt:Hayoung Song,+82-2-6959-6108Original-Content von: TAKEONE COMPANY, übermittelt durch news aktuell