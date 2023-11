Özdemir stellt Pläne für Ausbau der Bio-Produktion vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) stellt am Donnerstag (11.15 Uhr) Pläne für einen stärkeren Ausbau des Bio-Marktes in Deutschland vor. Erklärtes Ziel der Ampel-Koalition ist, den Anteil der Bio-Landwirtschaft schon bis 2030 auf 30 Prozent der gesamten Agrarfläche auszuweiten. Zuletzt war der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Felder und Wiesen weiter leicht gestiegen und lag Ende 2022 bei 11,2 Prozent. Bio arbeiten nun 14,2 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe. Die Bundesregierung will das Bio-Wachstum mit verschiedenen Maßnahmen ankurbeln. Ein wichtiger Hebel ist unter anderem das Angebot in Kantinen und Gaststätten./sam/DP/he