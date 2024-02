Özdemir sieht Schuld für schlechtes Ampel-Image bei der Ampel

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) ist unzufrieden mit der Selbstdarstellung der Ampel-Regierung."Wir müssen jetzt endlich den Schalter umlegen", sagte Özdemir dem "Tagesspiegel". "Sonst gehen wir in die Geschichte ein als eine Regierung, die zwar eine gute Bilanz hat, aber niemand kriegt es mit."Özdemir sieht die Schuld für das schlechte Image des Dreierbündnisses weder bei den Wählern noch bei den Medien. "Das liegt ausschließlich an uns, an der Ampel", sagte Özdemir.

"Weil wir so viel miteinander streiten und uns den Erfolg gegenseitig nicht gönnen. Wir beschäftigen uns so viel miteinander, dass niemand mehr mitbekommt, was wir alles gut machen. Das kann einen wahnsinnig machen."

