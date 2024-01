Özdemir äußert Bedenken: Warnt vor 'Amerikanischen Zuständen' in Deutschland

Landwirtschaftsminister Özdemir interpretiert die Bauernproteste, die sich unter anderem gegen die Kürzung von Agrardiesel-Subventionen richten, als Ausdruck einer grundsätzlichen Unzufriedenheit der Landbevölkerung. Er sieht darin die Vorzeichen einer tiefen gesellschaftlichen Spaltung.

Inmitten der andauernden Bauernproteste warnt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir vor einer zunehmenden Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas in Deutschland. In einem Bürgerdialog nahe Heilbronn erklärte der Grünenpolitiker, dass die Menschen auf dem Land das Gefühl haben, von der Politik abgehängt zu werden und befürchten, in einer von Städtern dominierten Gesellschaft unter die Räder zu geraten.

Diese Tendenz könnte laut Özdemir sogar zu einer tiefen Spaltung der Gesellschaft führen, wie wir es aus den USA kennen: Ein Verlust der Kommunikation, des Vertrauens und ständige Unterstellungen sowie ein gegenseitiges Misstrauen. Um dies zu vermeiden, appelliert Özdemir an die gesamte Gesellschaft, zusammenzuhalten.

Bei dem Bürgerdialog in Erlenbach wies Özdemir auf eine jahrzehntelange falsche Landwirtschaftspolitik hin, die als Ursache für die anhaltenden Proteste der Landwirte angesehen werden kann. Er sieht den Agrardiesel dabei als Symbol für eine tiefere Unzufriedenheit, die nicht nur auf seine Amtszeit zurückzuführen ist, sondern auch auf die vergangenen Jahrzehnte der Politik.

Dabei betonte er, dass nicht nur die Grünen, sondern vor allem die CDU für die fehlgeleitete Politik verantwortlich war. Die Philosophie, die sich in der deutschen Landwirtschaftspolitik widerspiegelt, sei an der Realität gescheitert, so der Minister. Deshalb müsse eine grundlegende Debatte über die Rolle der Landwirtschaft in der Gesellschaft geführt werden.

Özdemir forderte eine höhere Wertschätzung für die Arbeit der Landwirte und betonte, dass es nicht ausreicht, ihnen nur ein "vergelt's Gott" zu schenken. Die Gesellschaft profitiere in vielerlei Hinsicht von der Landwirtschaft, daher sei es wichtig, dass Landwirte ein auskömmliches Einkommen haben. Der Minister schlägt unter anderem eine mögliche Tierwohlabgabe vor, um beispielsweise mehr Tierschutz im Stall zu finanzieren.

Bei dem Bürgerdialog in Erlenbach wurde Özdemir von Demonstranten empfangen, die lautstark ihren Unmut über geplante Sparmaßnahmen des Bundes zum Ausdruck brachten. Der Minister nahm dort an einem Bürgerdialog der Grünen-Landtagsfraktion teil, an dem auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Ministerinnen und Minister und Abgeordnete teilnahmen.

In den Funke-Zeitungen warnt Özdemir vor Trittbrettfahrern, die die Interessen der Bauern nicht vertreten, sondern ihre eigenen politischen Ziele verfolgen. Er betont, dass es der AfD lediglich um die Abschaffung von Subventionen für Landwirte geht. Daher hofft er, dass sich die Proteste weiterhin gezielt und ohne Einfluss von Trittbrettfahrern organisieren lassen.

Am Mittwoch wird Minister Özdemir bei einer Bauernkundgebung in Ellwangen im Ostalbkreis erwartet, um sich erneut mit den Landwirten auszutauschen. Es bleibt zu hoffen, dass die Gesellschaft sich ihrer Verantwortung bewusst wird, damit die Spaltung der Gesellschaft durch die Bauernproteste nicht weiter vorangetrieben wird.

