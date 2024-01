Özdemir: Überproportionale Belastung der Landwirtschaft abgewendet

BERLIN (dpa-AFX) - Agrarminister Cem Özdemir sieht mit den Änderungen am Haushaltskompromiss eine überproportionale Belastung der Land- und Forstwirtschaft abgewendet. Das sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag in Berlin. Das Ministerium habe eigene Vorschläge zur Genfinanzierung gemacht.

Die Bundesregierung hatte erklärt, dass es keine Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft geben soll. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel werde gestreckt und in mehreren Schritten vollzogen.

Mit Blick auf Proteste gegen die ursprünglichen Kürzungspläne sagte Özdemir, es habe Aktionen gegeben, die deutlich über das Ziel hinausgeschossen seien/hoe/DP/mis