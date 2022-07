Özdemir zu Besuch auf dem Hof von Bauernpräsident Rukwied

EBERSTADT (dpa-AFX) - Spitzentreffen auf dem Bauernhof: Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) besucht am Freitag (11.00 Uhr) den Betrieb des Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, in Eberstadt (Kreis Heilbronn). Es gehe vorrangig um den politischen Austausch, teilte der Verband mit. Themenschwerpunkte sollen die EU-Agrarpolitik, die Versorgungssicherheit bei Lebensmitteln und die Herausforderungen für die Landwirtschaft sein. Der Hof von Rukwied umfasst nach Verbandsangaben 340 Hektar Ackerbau (Getreide, Zuckerrüben, Ölfrüchte, Leguminosen) und Feldgemüse (Kohl) sowie 23 Hektar Weinberge. Zugleich ist Deutschlands oberster Agrarlobbyist nach Verbandsangaben noch an einem Ackerbaubetrieb beteiligt./ols/DP/he

