Österreichs Außenminister warnt vor neuen Migrationswellen

WIEN (dts Nachrichtenagentur) - Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg warnt angesichts der neuen Eskalation im Nahostkonflikt vor neuen Migrationswellen. "Wir wissen, egal ob wir über die Sahelzone und Erschütterungen dort reden oder im Nahen Osten, ein Thema, das in Europa dann immer sehr schnell aufkommt, ist die Befürchtung, dass es zu weiteren Migrationsströmen kommt", sagte er am Dienstag im Deutschlandfunk. "Das darf uns aber auch nicht lähmen als Europäische Union", fügte er hinzu.

"Wir müssen das klar im Blick haben." Österreich gehöre zu den Staaten, die immer am stärksten betroffen seien, so Schallenberg: "Letztes Jahr hatten wir mit 112.000 Asylanträgen überhaupt die höchste Zahl pro Kopf in Kontinentaleuropa." Auf Deutschland umgelegt wären das letztes Jahr "über eine Million Asylanträge" gewesen. "Dass wir hier sehr sensibel sind, ist klar", so der Außenminister. "Noch sehe ich es nicht, aber jede Erschütterung kann dazu beitragen, dass Leute keine Perspektive mehr sehen und dass sich Menschen in die Hände der Schlepper begeben und auf den Weg machen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur