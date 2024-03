Österreichische Lotterien als Presenter bei Wiens Sportgipfel

Wien (ots) -Bei Österreichs größtem Sportbusiness-Kongress "Sport & Marke" setzen die österreichischen Lotterien als Presenter ein Zeichen für nachhaltige Sportfinanzierung. Die anstehende Neuausschreibung der Glücksspiellizenzen bringt weitere Herausforderungen für die Sportbranche."Sport ohne Lotterien ist unvorstellbar, und umgekehrt," fasst Patrick Minar, Managing Director von Casinos Austria und den österreichischen Lotterien, die Verbindung zum Sportgipfel "Sport & Marke" zusammen.Am 29. April trifft sich das "Who is Who" der Sportbranche im Hilton Vienna Danube Waterfront. Mit den österreichischen Lotterien als neuen Presenter steht vor allem die Frage der Finanzierung im Sport im Mittelpunkt. "Wir pflegen langfristige Partnerschaften, um gemeinsam definierte Ziele zu erreichen," erläutert Minar im Hinblick auf die beständige Unterstützung durch das Unternehmen.Die österreichischen Lotterien spielen mit einer festgeschriebenen Sportförderung von mindestens 120 Millionen Euro eine zentrale Rolle in der Finanzierung des Sports und haben seit 1986 über 2 Milliarden Euro in den heimischen Breiten- und Spitzensport investiert."Unser Auftrag ist es, Glücksspiel auf höchstem Niveau anzubieten und der Rolle als vertrauenswürdiger und nachhaltiger Partner für die Gesellschaft nachzukommen," blickt Minar voraus auf die Neuausschreibung der Glücksspiellizenzen 2027, die eine wichtige Wegmarke für das Unternehmen und das Sportsponsoring im Land darstellt.Die Antworten auf die Frage nach der zukünftigen Unterstützung des Sports durch die österreichischen Lotterien werden für Sportorganisationen von großer Bedeutung sein und aufzeigen, wie eine strategische Partnerschaft zwischen Wirtschaft und Sport aussehen kann.Der Kongress "Sport & Marke" verspricht einmal mehr, die Plattform für innovative Ideen und nachhaltige Investitionen in die sportliche Zukunft Österreichs zu sein. Er vereint führende Köpfe aus Sport, Sponsoring und Medien, um Branchentrends und Wissen auszutauschen.Informationen und Anmeldung unter: www.sport-marke.atPressekontakt:Patrick AchbergerESB Marketing Netzwerkwww.sport-marke.atOriginal-Content von: SPORT & MARKE, übermittelt durch news aktuell