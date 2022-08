Österreich sorgt sich um Stromblackouts

WIEN (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, Herbert Saurugg, warnt vor gravierenden Stromengpässen - auch in Deutschland. Der "Bild" sagte Saurugg: "Die Gefahr eines Blackouts im kommenden Winter ist sehr real." Eine Überlastung des Stromnetzes könne insbesondere durch eine erhöhte Nutzung von Elektro-Heizungen auftreten.

Als Ursachen für einen großflächigen Blackout führt Saurugg zudem eine mögliche Gasmangellage, einen Mangel an Wasser für Wasserkraftwerke sowie zur Kühlung von kalorischen Kraftwerken, Winter-Stürme sowie Cyber-Angriffe auf kritische Infrastrukturen an. Im Falle eines Blackouts erwartet Saurugg auch Lebensmittelengpässe: "Ich empfehle deshalb jedem Menschen, Vorräte für mindestens 14 Tage zu Hause einzulagern", so der Energieexperte. Das Wirtschaftsministerium teilte hingegen mit, der sichere Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes im Winter 2022/23 sei "gewährleistet", wie die "Bild" weiter schreibt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur