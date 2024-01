Oesterreich Post Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Der Aktienkurs der Oesterreichische Post hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,03 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" von 6,82 Prozent eine Überperformance von 10,21 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 14,38 Prozent, wobei die Oesterreichische Post aktuell 2,65 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Oesterreichische Post-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,27 EUR. Der letzte Schlusskurs von 31,9 EUR weicht somit um -1,15 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (31,92 EUR) weicht mit -0,06 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Oesterreichische Post-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei Oesterreichische Post in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Oesterreichische Post von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Oesterreichische Post-Aktie aufgrund ihrer Rendite, technischen Analyse und Anleger-Stimmung mit einem insgesamt positiven Rating bewertet.

