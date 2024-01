Oesterreich Post Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Oesterreichische Post hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 17,03 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche eine Outperformance von +1,64 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite der Oesterreichischen Post um 9,72 Prozent höher, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Oesterreichischen Post-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (Wert: 58) als auch in den letzten 25 Handelstagen (Wert: 40,91). Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Oesterreichische Post, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie weist darauf hin, dass das Unternehmen nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für die Oesterreichische Post.