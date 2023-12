Oesterreich Post Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Einschätzung getroffen werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Oesterreichische Post-Aktie beträgt aktuell 23, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,9, was darauf hindeutet, dass die Oesterreichische Post weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Oesterreichische Post.

In Bezug auf die Dividende weist die Oesterreichische Post eine Dividendenrendite von 5,58 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik (6,47 %) nur leicht niedriger ist. Aufgrund dieser Differenz wird die Einstufung als "Neutral" abgeleitet.

Das Sentiment und der Buzz um die Oesterreichische Post können über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet werden, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für die Oesterreichische Post in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im fundamentalen Bereich wird die Oesterreichische Post im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luftfracht und Logistik) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,95 ergibt sich ein Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 58,04. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.