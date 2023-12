Össur hf Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Ossur Hf-Aktie schloss am letzten Handelstag bei 27,6 DKK, was einem Unterschied von -8,46 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 30,15 DKK entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 27,53 DKK, was einem geringen Unterschied von +0,25 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die einfache Charttechnik daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet. In den sozialen Medien wurde die Ossur Hf-Aktie in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ossur Hf war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Ossur Hf als unterbewertet, da das KGV mit 32,43 insgesamt 16 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

