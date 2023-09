Oersted-Aktie: Das Beben ist noch nicht vorbei

Das Börsenbeben der Oersted-Aktie (WKN: A0NBLH) ist noch nicht vorüber. Nachdem das Papier des dänischen Offshore-Windparkbetreibers am 30. August um über -20% in den Keller rauschte, ging es am Dienstagmorgen abermals um mehr als -6% bergab. Haben Anleger endgültig das Vertrauen in die Oersted-Aktie verloren?