Oenon Holdings Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf die Aktie von Oenon wird als insgesamt neutral eingeschätzt. In den vergangenen zwei Wochen wurden keine überwiegend positiven oder negativen Themen in den Diskussionen identifiziert. Daher wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Oenon liegt bei 48,89, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 59,78, was bedeutet, dass die Aktie auch über einen Zeitraum von 25 Tagen neutral bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Oenon-Aktie bei 352,29 JPY liegt. Da der Aktienkurs bei 359 JPY liegt, wird auch hier eine neutrale Bewertung vorgenommen. Allerdings liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 382,06 JPY, was einer Differenz von -6,04 Prozent entspricht und somit als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Insgesamt ergibt die technische Analyse daher eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Bereich die Aktie von Oenon mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.