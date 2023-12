Oenon Holdings Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Fevertree":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Aktien ist. Für die Oenon-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (58,33) verglichen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz werden bei der Einschätzung einer Aktie berücksichtigt. Hierbei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung im vergangenen Zeitraum kaum Veränderungen erfahren hat, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Oenon derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 354,08 JPY, während der Aktienkurs bei 365 JPY liegt, was einer Abweichung von +3,08 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 377,78 JPY ergibt eine Abweichung von -3,38 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den sozialen Medien wurde Oenon in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also nach verschiedenen Bewertungskriterien eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Oenon-Aktie.