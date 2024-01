Oenon Holdings Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Aktie des Unternehmens Oenon wird derzeit aus technischer Sicht als "Neutral" eingestuft. Der Kurs liegt 4,58 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 0,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" und einer langfristigen Einstufung von ebenfalls "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Tendenz. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls stabil. Dadurch erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 65 auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung, da auch hier kein überkaufter oder überverkaufter Zustand festgestellt wird.

Insgesamt ergibt sich daher für die Oenon-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index.