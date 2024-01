Oenon Holdings Aktie: Was geht denn hier ab?

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild zu Oenon. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede. Insgesamt wird Oenon daher auf dieser Stufe ebenfalls als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Oenon liegt bei 82,14, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,62, was für die letzten 25 Tage zu einer neutralen Einstufung führt. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Schlecht" für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Oenon derzeit um 6,96 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was kurzfristig zu einer schlechten Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -2,39 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales bis schlechtes Gesamtbild für Oenon basierend auf der Analyse des Stimmungsbildes, des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index und der technischen Analyse.