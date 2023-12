Oenon Holdings Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Oenon im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, ohne besonders positive oder negative Auswirkungen. Auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Oenon beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Oenon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 351,4 JPY. Der letzte Schlusskurs (362 JPY) weicht somit um +3,02 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (383,64 JPY) unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,64 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Oenon-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Oenon-Aktie hat einen Wert von 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist Oenon weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Oenon.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten zeigte die Aktie von Oenon eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ist Oenon insgesamt ein "Neutral"-Wert.

