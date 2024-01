Oenon Holdings Aktie: Keine Panik!

In den letzten beiden Wochen wurde Oenon von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Oenon in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Oenon liegt bei 62,5, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 62 und wird daher als neutral eingestuft.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Oenon-Aktie beträgt 355,68 JPY, was in ähnlichem Niveau zum letzten Schlusskurs von 354 JPY liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 375,28 JPY, was unter dem letzten Schlusskurs (-5,67 Prozent) liegt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Oenon auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.