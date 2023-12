Oenon Holdings Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Oenon wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 hingegen beträgt 71,32, was darauf hindeutet, dass Oenon überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 350,48 JPY für den Schlusskurs der Oenon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 359 JPY, was eine +2,43 prozentige Veränderung darstellt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 385,6 JPY, was unter dem letzten Schlusskurs (-6,9 Prozent) liegt und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Oenon für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass Oenon insgesamt als "Neutral"-Wert eingeschätzt wird. Die Diskussionsintensität weist eine durchschnittliche Aktivität auf, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien deuten darauf hin, dass Oenon als "Neutral" einzustufen ist. Sowohl positive als auch negative Ausschläge waren in den vergangenen Tagen nicht zu verzeichnen, was zu dem Fazit führt, dass das Unternehmen bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.