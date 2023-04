Ölpreise steigen leicht

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 84,90 US-Dollar. Das waren 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 12 Cent auf 80,95 Dollar.

Die Erdölpreise haben zuletzt etwas von der Entwicklung des US-Dollar profitiert, der einen kleinen Teil seiner Vortagsgewinne abgab. Fällt der Dollarkurs, geht das meist mit steigenden Erdölpreisen einher, da Wechselkurseffekte im Ölhandel eine große Rolle spielen. Der Dollar ist als Weltleitwährung auch die dominierende Handelswährung an den Rohstoffmärkten.

Tendenziell haben sich die Erdölpreise jedoch von ihrem Einbruch Mitte März erholt. Ausgelöst wurde der Rückschlag durch die Turbulenzen im Bankensektor der USA und Europas, die sich mittlerweile aber wieder beruhigt haben. Preisauftrieb kam zuletzt vor allem durch eine Förderkürzung von einigen Staaten aus dem Ölverbund Opec+. Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet deshalb mit weiter steigenden Ölpreisen./bgf/mis