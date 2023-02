Ölpreise steigen - Spekulation auf höhere Nachfrage in Asien stützt

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Sie haben damit an die Kursgewinne vom späten Handel am Montag angeknüpft. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82,42 US-Dollar. Das waren 1,43 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 1,41 Dollar auf 75,52 Dollar.

Schon am Montag waren die Notierungen nach einem unsteten Handel letztlich gestiegen. Hintergrund der Aufschläge ist mehr Zuversicht für die konjunkturelle Entwicklung. Dazu trägt vor allem die Abkehr Chinas von seiner strengen Corona-Politik bei.

Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Preispolitik des staatlichen saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco. Der habe die Preise für Rohöl erhöht, das nach Asien geliefert wird. Hintergrund ist ein wachsender Optimismus zur Entwicklung der Nachfrage in China.

Hinzu kommt die Hoffnung der Anleger am Ölmarkt, dass führende Zentralbanken im Kampf gegen die hohe Inflation langsamer treten und in Richtung Zinspause einschwenken. Am frühen Abend wird eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell in Washington erwartet, die neue Hinweise zur künftigen Geldpolitik geben könnte./jkr/bgf/nas