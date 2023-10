Ölpreise stabilisieren sich nach Verlusten

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel stabilisiert. Nach teils deutlichen Abschlägen in den vergangenen Tagen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember am Morgen 86,26 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 37 Cent auf 84,59 Dollar.

Am Rohölmarkt scheint die Konjunkturskepsis die Oberhand zu gewinnen. Von den kräftigen Preiszuwächsen, die das Bild bis Ende September geprägt haben, ist derzeit wenig zu sehen. Vielmehr waren die Erdölpreise zuletzt auf den tiefsten Stand seit etwa einem Monat gefallen. Eine Befürchtung lautet, dass große Notenbanken wie die US-Zentralbank Fed die Zinsen entweder noch weiter anheben oder zumindest länger auf dem jetzigen Niveau belassen. Die Wirtschaftslage und die Ölnachfrage könnten darunter leiden.

Dagegen waren die Preise am Ölmarkt lange Zeit durch die zurückhaltende Förderpolitik Saudi-Arabiens und Russlands getrieben worden. Die beiden Länder, die den großen Ölverbund Opec+ anführen, wollen ihr Angebot bis zumindest Ende des Jahres knapp halten. Die offizielle Linie lautet, dass damit die Ölmärkte im Gleichgewicht gehalten werden sollen./bgf/zb