Ölpreise legen zum Wochenstart deutlich zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn deutlich zugelegt. Am Montag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar gegen Mittag 86,31 US-Dollar. Das waren 1,42 Dollar mehr als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg um 1,46 Dollar auf 81,97 Dollar.

Angetrieben wurden die Rohölpreise zum Wochenstart zum einen von der Aussicht auf ein anhaltend knappes Angebot. Am Wochenende hatten die beiden großen Fördernationen Saudi-Arabien und Russland bekräftigt, ihre Produktionsbegrenzungen zumindest bis Jahresende fortführen zu wollen. Zum anderen übte der schwächere Dollar Preisauftrieb aus. Denn so wird der Ölkauf wechselkursbedingt für viele Interessenten günstiger und belebt so die Nachfrage.

In den vergangenen Wochen sind die Rohölpreise dagegen tendenziell gefallen. Von den Preisaufschlägen nach Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas ist kaum etwas übrig geblieben. Fachleute begründen die Entwicklung damit, dass sich der Konflikt bisher nicht auf andere Länder ausgeweitet hat.

Belastet werden die Erdölpreise zudem durch die schwächelnde Weltwirtschaft. In den weltweit größten Volkswirtschaften USA und China waren Konjunkturdaten zuletzt überwiegend schwach ausgefallen. Für die konjunkturelle Entwicklung in der wirtschaftlich ebenfalls bedeutsamen Eurozone sind die meisten Experten wenig zuversichtlich./bgf/jsl/jha/