Ölpreise legen moderat zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag moderat gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Mittag 80,80 US-Dollar. Das waren 82 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 79 Cent auf 75,65 Dollar.

Am Ölmarkt steht nach wie vor die Förderpolitik der Opec+ im Vordergrund. Die rund zwanzig Staaten beratschlagen an diesem Donnerstag über ihre Produktionsziele. Die Zusammenkunft war eigentlich für vergangenes Wochenende geplant, wurde wegen Unstimmigkeiten über die Förderung aber verschoben. Medienberichten zufolge ist vor allem die Produktion afrikanischer Staaten strittig.

Der Disput erhöht den Druck auf den Förderverbund. Seit Ende September sind die Erdölpreise um mehr als 15 Prozent gefallen. Gründe sind Konjunkturängste und ein steigendes Angebot aus Nicht-Opec-Ländern wie den USA oder Brasilien. Schon jetzt begrenzt die Opec+ ihre Förderung, allen voran der Ölgigant Saudi-Arabien. Fraglich ist, ob Saudi-Arabien weiterhin den Großteil der Förderkürzungen stemmt oder auf Unterstützung der anderen Förderländer pocht./bgf/mis