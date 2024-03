Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise am Freitagmorgen leicht zugelegt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 83,52 US-Dollar. Das waren 56 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 66 Cent auf 79,59 Dollar.

Für etwas Preisauftrieb sorgte die zeitweise Aussetzung der großen US-Ölpipeline Keystone, die Kanada und die USA verbindet. Der Betreiber TC Energy sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. Es sei kein Rohöl ausgetreten.

Ansonsten hat sich an den Rahmenbedingungen am Erdölmarkt wenig geändert. Für prinzipiell hohe Preise sprechen der Gaza-Krieg und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Sie machen sich am Ölmarkt in Risikoaufschlägen bemerkbar. Hinzu kommt das knappe Angebot des Förderverbunds Opec+. Die Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel ist konjunkturell bedingt jedoch eher schwach./bgf/mis