Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 81,89 US-Dollar. Das waren 21 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 32 Cent auf 76,73 Dollar.

Am Markt wurden die höheren Ölpreise mit jüngsten Kursverlusten des Dollar erklärt. Die amerikanische Währung hat im Handel mit anderen wichtigen Währungen in den vergangenen Handelstagen an Wert verloren. Das macht das in Dollar gehandelte Rohöl auf dem Weltmarkt günstiger, was für eine stärkere Nachfrage und damit verbunden zu höheren Ölpreisen führt.

Ein bestimmendes Thema am Ölmarkt bleibt die Förderpolitik des Förderverbunds Opec+, in dem Mitgliedsstaaten der Opec gemeinsam mit anderen Förderländern wie Russland organisiert sind. Die rund zwanzig Staaten beraten an diesem Donnerstag über ihre Produktionsziele. Das Treffen der Opec+ war ursprünglich für vergangenes Wochenende geplant, wurde aber wegen Unstimmigkeiten über die Förderpolitik verschoben./jkr/jha/