Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 77,12 US-Dollar. Das waren 71 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg um 65 Cent auf 73,21 Dollar.

Etwas Auftrieb erhielten die Rohölpreise durch den schwächeren Dollar. Fällt die US-Währung, belebt das in der Regel die Nachfrage aus anderen Währungsräumen. Ausschlaggebend sind Wechselkurseffekte, da Erdöl überwiegend in Dollar gehandelt wird.

Ansonsten steht am Ölmarkt die Konjunkturentwicklung und die Geldpolitik im Mittelpunkt. Da die Konjunkturaussichten derzeit mit viel Unsicherheit behaftet sind und auch nicht ganz klar ist, ob große Notenbanken auf eine Zinspause zusteuern, waren die Ölpreise zuletzt deutlichen Schwankungen ausgesetzt. In der Tendenz sind die Preise seit Jahresanfang aber gefallen./bgf/stk