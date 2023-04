Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen und haben damit einen kleinen Teil ihrer Vortagsverluste ausgeglichen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 81,22 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 53 Cent auf 77,60 Dollar.

Die Erdölpreise haben sich mit der Richtungssuche zuletzt etwas schwergetan. Tendenzielle Belastung kommt von anhaltenden Konjunktursorgen, vor allem mit Blick auf die weltgrößte Volkswirtschaft USA. Unterstützt werden die Ölpreise hingegen durch Produktionskürzungen großer Ölförderländer wie Saudi-Arabien. Unter dem Strich gleichen sich diese gegenläufigen Faktoren derzeit in etwa aus./bgf/jha/